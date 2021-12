Caen. A Caen, une comédie musicale sur le peintre Normand André Lemaitre

Le peintre Normand, André Lemaitre est mis à l'honneur dans le spectacle "Les couleurs du temps". La comédie musicale, écrite par Henry Delisle, président de l'association des Amis d'André Lemaître, ancien député PS et proche de François Mitterrand, aborde l'oeuvre et la vie du peintre à la fois par le dialogue, la musique, la danse et le film.

Une chorégraphie de François Mauduit

La chorégraphie est créée spécialement par le danseur Caennais François Mauduit élève de Béjart. Pour le spectacle François Mauduit s'est entouré des danseurs solistes de sa troupe, les plus talentueux en Europe. La mise en scène a été confiée à Sarah Auvray.

Pratique. Samedi 10 juin à 20h30 Conservatoire de Musique rue du Carel. Réservation au 02 31 30 46 86