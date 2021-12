Université populaire : Michel Onfray au Zénith de Caen pour une semaine de conférences gratuites

Depuis 2002, l'habitude était à 21 séances gratuites du philosophe caennais Michel Onfray de 2002 à 2015 avant 14 séances le lundi en 2016, éclatées sur l'ensemble de l'année, dans le cadre de l'université populaire de Caen (Calvados). Mais le manque d'un lieu de résidence a poussé l'intellectuel normand à revoir sa copie. Avec son équipe, il a opté cette année pour une semaine complète de conférences avec des séances le matin et l'après-midi, qui se tiendront du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2017 au Zénith de Caen.

Un public varié

"Cette formule nous permettra d'attirer des gens de plus loin, et nous le voyons déjà avec des réservations du Canada, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, d'Australie ou du Danemark par exemple'', explique Michel Onfray. "Nous savons aussi que nous perdrons des habitués qui ne pourront pas bloquer une semaine et nous perdrons un peu en convivialité''. 1 500 personnes ont déjà réservé.

Des cours accessibles

Au menu, 14 conférences de philosophie programmées de 11h à 13h et de 18h à 20h. À chaque fois, une heure d'exposé précédera une heure de commentaire avec le public. "Les cours sont très accessibles, avec des mots simples qui parlent à tout le monde", explique-t-il. Chaque cours reste dissociable des autres.

Il a rappelé également que l'une des motivations à la création de l'université populaire en 2002, était de lutter contre le Front National et ses idées.