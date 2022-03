Le tribunal d'Argentan vote la poursuite du renvoi des audiences jusqu'à mercredi. Le tribunal d'Alençon décidera lundi

Au lendemain de la journée de mobilisation des magistrats hier, contre les propos de Nicolas Sarkozy, évoquant des « fautes » et « dysfonctionnements » de la justice, à l?origine de la remise en liberté du meurtrier présumé de Laetitia, près de Nantes, les audiences ont repris ce vendredi dans les tribunaux d?Alençon et d?Argentan....

A Argentan une assemblée générale a voté la poursuite du report des audiences non urgentes jusqu?à mercredi... l?audience correctionnelle de mardi sera donc reportée pour la seconde semaine... Au tribunal d?Alençon, une AG lundi devrait déterminer une éventuelle poursuite du mouvement....

Les magistrats ornais restent très circonspects après l?intervention du chef de l? Etat à la télé jeudi soir....Le président a promis une concertation mais refusé tout effort budgétaire.

