Fécamp. Tourisme : une application mobile pour découvrir Fécamp

"Ce qu'on a souhaité, c'est donner la possibilité aux visiteurs de découvrir la ville à n'importe quel moment, et de découvrir certains aspects historiques et actuels de la ville". C'est ce qu'explique Christophe Cusseau, le directeur de l'office de tourisme intercommunal de Fécamp. Avec Fécamp discovery, plus besoin d'attendre les heures des visites habituelles avec les guides-conférenciers.

L'application est disponible gratuitement pour votre tablette ou votre mobile via les plateformes habituelles. Il vous suffit ensuite de télécharger l'un des trois parcours de visites disponibles (le cap Fagnet, le centre historique de Fécamp, le port et la Bénédictine) et de vous laisser guider par les indications. Le signal GPS de votre appareil permet au système d'émettre une alerte sonore chaque fois que vous passez devant un point d'intérêt. Libre à vous alors d'écouter le commentaire et de consulter les contenus disponibles pour chaque étape : photos, vidéos, images d'archives etc.

Un personnage pour chaque parcours

L'application a été développée par Camineo, une entreprise de Versailles spécialisée dans les visites multimédia, en collaboration avec des start-up normandes. Touche d'histoire du Havre a réalisé les textes, la compagnie W ainsi que le Loc ont réalisé les contenus audios et les illustrations sonores. Car un personnage a été créé pour chaque parcours : Gaston le Pêcheur pour le port, Jacques le Ménestrel pour le centre-ville, ou encore Aldarik le Viking pour le Cap Fagnet.

Visite Cap Fagnet avec Aldarik le Viking

Bientôt de nouveaux parcours

Le contenu a été vérifié et validé par le service du patrimoine de la ville qui a partagé ses archives pour enrichir l'application. Fécamp discovery doit bientôt bénéficier de sous-titres en allemand et en anglais. De nouvelles visites doivent aussi voir le jour : un quatrième parcours à Yport et un cinquième le long du GR21 entre Yport et Fécamp. Également en projet, des circuits adaptés aux enfants, créés par des élèves du groupe scolaire La Providence (Fécamp).

Reportage Fécamp discovery

