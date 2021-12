Le-Havre. Des bornes de réalité virtuelle pour voyager dans le temps au Havre

"Il s'agit de la première machine à voyager dans le temps", explique Adrien Sadaka, le directeur et co-fondateur de Timescope qui a créé ces bornes de réalité virtuelle. Deux d'entre-elles ont été installées pour les 500 ans du Havre, la deuxième ville après Paris à s'équiper de ces dispositifs. Le principe est de créer une expérience immersive en proposant au passant de redécouvrir le lieu qui l'entoure à différentes époques, et à 360 degrés, via les lunettes de réalité virtuelle. "Nous avons travaillé avec des graphistes pour recréer les modélisations en 3D, mais aussi avec des historiens pour obtenir un contenu à la fois esthétique, mais qui a aussi une caution historique très forte", explique Adrien Sadaka. Un commentaire audio apporte des informations complémentaires à l'usager.

L'utilisation des bornes est gratuite.

Le Havre sous le feu des bombes en 1944.

Deux époques sont proposées pour la borne qui est installée sur le quai Southampton, face à la catène de containers. Le XIXe siècle qui permet de découvrir l'entrée sur le port reconstitué, la tour François 1er ou les navires marchands de l'époque. Et puis les années 1944 à 1950, avec le Havre détruite par les bombes alliées, puis la reconstruction et la métamorphose du quai.

La seconde borne installée à l'hôtel de ville permet de découvrir la place telle qu'elle était pendant l'entre-deux-guerres, puis sa reconstruction dès 1945 par l'architecte Auguste Perret.

D'autres bornes de ce type devraient très bientôt voir le jour en Normandie. Timescope, start-ups de Versailles (Yvelines) en plein essor, confiait déjà avoir fait affaire avec d'autres clients de la région pour des sites qui présentent un intérêt touristique remarquable.

5 totems e-village

Autre nouvel équipement pour les 500 ans du Havre, des totems e-village. Il s'agit en fait de bornes numériques d'informations touristiques qui permettent à l'utilisateur de retrouver le calendrier des manifestations d'Un Eté au Havre et tous les éléments utiles pour se repérer dans la ville. A la différence des bornes Timescope, ces totems ne seront en place que pendant la durée des festivités des 500 ans.

• Bonus audio – le reportage de Tendance Ouest sur la borne Timescope du quai de Southampthon



Reportage Timescope Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

La réalité virtuelle plonge dans le divertissement

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Le Havre : 500 ans en toute sécurité