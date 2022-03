Temps agité aujourd'hui... des nuages et des averses de pluies fréquentes notamment en seconde partie de journée... T° de 4 à 9°

4 à Météo France relevait ce matin.... 3°5 à Argentan, L?Aigle et Mortagne au Perche , 3°7 à Flers, 4° à Alençon,



Un passage pluvieux traverse nos région en tout début de matinée... le ciel est couvert et les pluies faible, même si elles sont continues. Cette perturbation quittera l'Orne par le Pays d'Ouche et le Pays d'Auge en cours de matinée et fait place à un temps de traîne.



Rapidement, Le temps redevient très instable et aux brèves éclaircies succèderont de nombreux et menaçants passages nuageux. Ces derniers donneront de fréquentes averses, parfois fortes. Temporairement et localement de la grêle !

Le vent de sud-est devient modéré et se renforce en s'orientant au sud-ouest sous les averses en devenant assez fort avec des rafales atteignant ou dépassant 50 à 60 km/h. Les températures atteignent 8 à 9 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire