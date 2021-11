Rouen. La saison prochaine, le Stade Rouennais jouera la montée en Pro D2

Jean-Louis Louvel nous confiait vouloir accéder à la Pro D2 "dans les deux ans" lors de sa prise de pouvoir en février dernier. Alors que ses joueurs s'apprêtent à disputer la finale du Trophée Jean-Prat ce samedi 10 juin 2017, le président du Stade Rouennais Rugby a confirmé ce mardi 6 juin 2017 que son club participerait bien à la poule Élite la saison prochaine.

Trois exigences à remplir

Pour les rugbymen normands, cette étape est primordiale car seule la poule Élite permet de jouer une accession en Pro D2 à la fin de la saison. Pour obtenir son ticket, le Stade Rouennais a dû apporter trois garanties à la Fédération française de rugby (FFR). "Tout d'abord, il fallait prouver que le club avait des comptes sains avec au minimum 100 000€ de capitaux propres, ce que j'ai pu garantir avec mon arrivée dans le capital", souligne Jean-Louis Louvel.

Ensuite, le club se devait de prouver sa valeur sur le terrain en atteignant au moins les demi-finales du Trophée Jean-Prat. "Je ne serais pas très crédible si je m'arrêtais en quart de finale et que je prétendais accéder à la Pro D2", juge le nouveau président des Lions.

Le troisième concerne l'enceinte des Rouennais, le stade Mermoz, et c'est le seul point qui doit encore être validé pour permettre aux Lions d'accéder à la Pro D2. Pour remplir les exigences de la FFR, Mermoz doit avoir au minimum 1 500 places couvertes en tribunes alors qu'il n'en compte qu'entre 600 et 700 à l'heure actuelle. "On travaille sur la mise en place de tribunes modulaires pour aller assez vite", explique Jean-Louis Louvel. Avec tous ces éléments à jour, le club se donnera tous les moyens administratifs pour accéder à ses ambitions sportives.

