Elections cantonales de mars : François Hollande ténor du PS en déplcacement sur la communauté urbaine d'Alençon lundi

Les élections cantonales : François Hollande sera en visite sur la communauté urbaine d?Alençon ... L?ancien 1er secrétaire du PS est annoncé lundi prochain en soutien à la candidate aux élections cantonales sur St Paterne ? avec notamment la visite d?une entreprise....

Et puis, François Cailly, sera le candidat sur NPA sur Alençon 3... à 53 ans c?est la première fois qu?il se présente à ces élections....

On enregistre aussi, sur Argentan Ouest, la candidature de Marie Joseph Pierre, 65 ans, adjointe au maire d?Argentan, elle se présente sous les couleurs du Parti Radical de Gauche ...

Tous les candidats déclarés pour ces élections des 20 et 27 mars sont à retrouver sur ce site.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire