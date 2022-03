10 % des adolescents souffrent déjà d'un déficit auditif en Basse Normandie ! Opération de sensiblisation dans les collèges et lycées de la région

La 10ème saison de sensibilisation des jeunes aux risques auditifs dans les établissements scolaires ...Depuis 2002, plus de 25.000 jeunes bas-normands ont été sensibilisés...

Entre les concerts ? leur Mp3 scotché sur les oreilles ? ils sont particulièrement exposés !

3 musiciens issus de la scène rock et rap régionale iront par exemple :

Ce jeudi soir à la rencontre des internes du lycée Marguerite de Navarre, à Alençon ; vendredi après-midi : au collège de Livarot. La semaine prochaine : à François Truffaut à Argentan ? à Sévigné et Monnet, à Flers.

Pour sensibiliser, avant de ne plus pouvoir guérir.... En Basse-Normandie, près de 10% des lycéens souffrent actuellement d?un déficit auditif pathologique.

