Nicolas Rouly, adjoint au maire de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) chargé de la culture présente la nouvelle programmation du festival Les Bakayades. Un rendez-vous toujours très suivi par les Quevillais qui se déroule vendredi 9 et samedi 10 juin 2017.

Quel est le principe de ce festival?

"C'est aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les Grand-Quevillais et pour les habitants de l'agglomération de Rouen. Les concerts ont toujours été gratuits car notre objectif est de permettre l'accès à la culture à tous Ce sont des styles musicaux qui fédèrent et qui parlent à tous les publics. Les Bakayades, c'est véritablement l'événement festif de l'année: une série de concerts au parc des Provinces qui s'achève en point d'orgue avec un grand feu d'artifice.

Mais depuis quelques années, nous déclinons une fois par mois ces Bakayades en marge de ce festival avec des Bakayades en ville: des événements de moins grande ampleur mais qui forment des rendez-vous réguliers où nous présentons des spectacles gratuits et décalés."

Quelle est la tête d'affiche de cette nouvelle édition?

"Après Amadou et Mariam et Christophe Willem, cette année nous recevons Olivia Ruiz. C'est la première fois qu'elle se produit à Grand-Quevilly. Nous essayons toujours de choisir des artistes qui puissent plaire au plus grand nombre, toutes générations confondues.

Olivia Ruiz est de ceux-là. Son style intemporel séduit. Elle viendra présenter son dernier album À nos corps-aimants. Mais c'est toujours un défi de trouver des artistes de renommée prêts à jouer en plein air pour un public qui assiste gratuitement à l'événement."

D'où vient le nom de cet événement?

"C'est toute l'identité de ce festival. Lorsque ce festival est né il y a 20 ans, nous avions organisé cet événement autour d'une troupe de théâtre locale nommée les Bakaya. Ce festival a pour but de promouvoir les talents locaux puisque nous donnons la parole à l'EMAG, école de musique associative de Grand-Quevilly et aux gagnants du Quevilly Live.

L'EMAG qui animera le concert du vendredi soir a toujours été impliquée à l'événement. Ce concert lui donne l'occasion de présenter le travail de ses élèves et de se faire connaître. De plus, en première partie du concert d'Olivia Ruiz, nous donnons à un groupe local la possibilité de se produire sur scène. Ce sont les Mockers, grâce au tremplin du Quevilly Live qu'ils ont remporté en 2016, ils auront ce privilège. L'accent est mis sur la musique, mais cette année nous recevons aussi la troupe théâtrale Acid Kostik qui avait déjà participé au festival et dont le rôle sera d'aménager des transitions burlesques entre les concerts."

Pratique. Vendredi 9 et samedi 10 juin à partir de 20h. Parc des Provinces à Grand-Quevilly. Gratuit. www.grandquevilly.fr