Rouen. Législatives 2017, Seine-Maritime, 4e circonscription: Marie-Hélène Roux, LR-UDI

Marie-Hélène Roux a 52 ans et elle est mariée et mère d'un enfant. Infirmière de formation, elle est maintenant cadre supérieur de santé et manager paramédical d'un pôle de santé publique et recherche. Élue au conseil municipal de Rouen et à la Métropole Rouen Normandie, Marie-Hélène Roux s'était déjà présentée aux élections législatives en 2002 et en 2007 dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, où elle se présente à nouveau pour l'union de la droite et du centre.

