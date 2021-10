le Conseil Général de l'Orne vote un plan de développement du haut débit numérique pour 150 millions d'euros sur 10 ans

Session plénière au conseil général de l? Orne, ce vendredi... la dernière pour certains conseillers généraux, avant les élections cantonales des 20 et 27 mars prochain....

Ce vendredi matin, vote à l?unanimité du schéma départemental numérique... 150 millions d?euros sur 10 ans pour équiper l?orne en fibre optique....700 kms de fibre seront déployés sur la communauté urbaine d?Alençon et Flers puis sur l?ensemble du département avec un débit de 2 mégabits au minimum... projet financé par le Département, la Région, l?Etat, l?Europe et les communautés de communes, qui n?auront peut être pas toutes les ressources nécessaires..



Le Conseil Général de l'Orne vote aussi une aide à l?implantation du Centre d?Essai Dynamique sur le site de Faurécia à Flers, avec, à la clé la création de vingt emplois !

