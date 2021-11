Boos. La nouvelle école maternelle de Boos sera bien prête à la rentrée

Les machines des ouvriers grondent, la poussière flotte dans l'air et les équipements scolaires se font remarquer par leur absence. Difficile de s'imaginer que près de 160 élèves de maternelle vont investir les lieux dans trois mois. Pourtant, tout sera bien prêt pour accueillir les jeunes écoliers de Boos (Seine-Maritime) à la rentrée scolaire.

Un projet express

Il faut bien dire que les choses sont allées vite, du mois d'août 2016 où seules les fondations étaient visibles jusqu'au jeudi 1er juin 2017 où les entreprises attaquent les finitions. "Pourtant, on aura quand même un peu de retard sur le planning, mais on avait prévu un mois de plus au cas où", explique Bruno Grisel, l'adjoint au maire en charge des travaux.

Si les choses se sont précipitées c'est surtout parce que l'ancienne école des filles de la commune, qui accueille encore pour quelques semaines les classes de maternelle, était devenue trop ancienne. "Il ne faut pas oublier que le bâtiment date du début du siècle dernier, rappelle Christine Lepennetier, l'adjointe en charge des écoles. C'était donc trop compliqué de la remettre aux normes, surtout pour les élèves handicapés."

3,4 millions d'euros pour 1 500 m²

C'est la raison pour laquelle la commune a investi 2,4 millions d'euros sur un budget total de 3,4 millions d'euros. Pour ce prix, le bâtiment de près de 1 500 m² devrait permettre de loger les six classes de maternelles dans un cadre "plus fonctionnel, notamment avec sa propre cantine". Dans les semaines à venir, les équipements des salles de classe devraient être installés. Très vite, il ne manquera donc plus que les enfants pour donner vie à cette nouvelle école.

A LIRE AUSSI.

Education: des changements en vue dès la rentrée si le programme Macron est appliqué

La mairie de Canteleu veut reconstruire deux écoles pour "désenclaver la Cité Verte"

Rythmes scolaires: le retour à la semaine de 4 jours permis dès la rentrée