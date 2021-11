Rouen. C'est le jour J pour l'astronaute normand Thomas Pesquet

L'astronaute normand et son collègue russe reviennent sur Terre après six mois dans la station spatiale internationale. Ils arriveront aujourd'hui, vendredi 2 juin 2017, à 16h09 au Kazakstan. Et le voyage s'annonce intense.

Thomas Pesquet, l'a annoncé sa valise est déjà prête! Les deux astronautes vont redescendre sur terre grâce au vaisseau Soyouz.

Désorbitage

Le vaisseau se détachera de la station spatiale internationale et l'équipage sera alors en orbite autour de la Terre. C'est là qu'arrive la première phase critique: le désorbitage. Un peu plus de deux heures après son départ, le vaisseau doit quitter son orbite pour se diriger vers la Terre. C'est l'étape du freinage. Plusieurs parachutes se déploieront ensuite pour arrêter le vaisseau.

Atterrissage assez violent

Un moment très intense pour l'équipage, l'atterrissage étant assez violent. Les astronautes ressentiront à nouveau lourdement les effets de la gravité terrestre. Au total, le trajet dure entre trois et quatre heures.

