Carteline à Bellême : la tradition des cartes de voeux résiste aux envois technologiques

A Bellême, chez Carteline, les v?ux traditionnels sont un temps forts pour cette entreprise qui vend 4 millions de cartes par an... 40 % de ce volume sur les 3 derniers mois de l? année, rapporte le quotidien Ouest France....

L?entreprise s?est installée dans le Perche en 1998.... et voit un retour à la tradition de l?envoi de cartes de voeux... et ce malgré les nouvelles technologies rapides comme les envois par, e-mail, ou sms !

