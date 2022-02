T° redevenues positives ce jeudi matin... de 9 à 10°... elles n'évolueront guère au-delà de 11° cet après midi, sous un ciel nuageux et pluvieux !

Les T° sont largement positives ce matin.... c?est une première depuis un mois et demi....



... 10°1 à Argentan, 9°8 à Alençon, 9°7 à Flers, 9°1 à Mortagne, 8°9 à L?Aigle,.



Dans une ambiance remarquablement douce pour la saison, le temps gris est souvent pluvieux, voire très pluvieux sur le Perche, et ce au moins jusqu'en milieu d'après-midi. Les pluies deviendront plus éparses ensuite.

Les températures maximales, en hausse, atteignent 11 à 12 degrés.

Le vent de sud à sud-ouest est modéré ce matin puis assez fort avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h cet après-midi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire