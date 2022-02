T° remarquablement douces : 10° ce vendredi matin, 12/13° cet après midi... le ciel restrera généralement couvert avec des pluies... Retour de quelques éclaircies cet après midi

T° douces ce vendredi matin... 10°8 à Flers, 10°6 à Alençon, 10°2 à Argentan et Mortagne au perche, 10°1 à L?Aigle



Sous un ciel couvert, les pluies, intermittentes et irrégulières deviennent temporairement continues et plus soutenues. Ces précipitations sont plus fréquentes et plus marquées sur le Sud Perche. Elles cesseront en fin de matinée sur le Bocage, en début d'après-midi sur l'est du Perche et du Pays d'Ouche pour laisser place à un ciel variable. Quelques bons moments ensoleillés sont attendus en cours après-midi, entrecoupés par de rares averses. Le vent de sud modéré à assez fort pulse de l'air doux. Les températures vont grimper jusqu?à 12/13°



La tendance de notre week-end :



Demain sera encore une journée dominée par les nuages et la pluie, plus intense l?après midi.... t° de 9 à 10°.



Dimanche, sera un temps variable mais sans pluie... des nuages alterneront avec quelques éclaircies... les T° chuteront entre 3 et 6° !

