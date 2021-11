Dieppe. Thomas Pesquet redescend sur Terre, à suivre en direct en Normandie

Vendredi 2 juin 2017, après avoir passé 196 jours dans l'espace, l'astronaute normand Thomas Pesquet, équipé d'un scaphandre, prendra place dans un vaisseau Soyouz qui se désamarrera vers 10H50 GMT (12h50 heure de Paris) de la Station spatiale internationale (ISS) pour atterrir environ 3h20 plus tard dans les steppes du Kazakhstan.

Jusqu'à présent la mission de Thomas Pesquet, né à Rouen (Seine-Maritime) il y a 39 ans, dixième Français à aller dans l'espace, s'est déroulée sans anicroche. L'astronaute a pu réaliser deux sorties dans l'espace.

• Lire aussi. Manche : Norah rêve de rencontrer Thomas Pesquet, elle le fait savoir sur Facebook



Astronaute 2.0, le Normand a utilisé une partie de son temps libre pour partager son expérience sur les réseaux sociaux. Suivi par 551 000 abonnés sur Twitter, 377 000 sur Instagram et 1,4 million sur Facebook, il a mitraillé la planète bleue, postant des photos des différents coins de France, saisissant la beauté géométrique de certains paysages terriens ou leur fragilité.

Le Mont Saint Michel again, but a better picture. There is so much to see and six months is not enough time! pic.twitter.com/wxWx2fHU6i