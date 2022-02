Traditionnelles audiences solennelles de rentrée des tribunaux de grande instance, de commerce et des prud-homes d'Alençon

Traditionnelle audience solennelle de rentrée au tribunal de Grande Instance d?Alençon... son président a évoqué une justice en manque de moyens... malgré une activité soutenue... fin 2010, les effectifs des magistrats étaient en baisse de 36 % ...



...au tribunal de Commerce d?Alençon, sa présidente, Arlerte Berthelot a annoncé sa démission pour mars prochain... cette femme de 65 ans avait été installée à la présidence du tribunal de Commerce d?Alençon en 2003... elle est juge consulaire depuis 30 ans....l?audience d?hier à permis d?installer un nouveau juge : gilles courteille ....plus de 27 000 dossiers ont été traités l?année dernière... avec un nombre de liquidations et de redressements judiciaires en baisse....



et au tribunal des prud?homes, Jean Luc Paroisse a pris le fauteuil de président... en 2010 l?instance de la justice du travail a traité 294 dossiers.....

