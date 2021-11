Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Avec près de 3 g dans le sang, il conduit une moto sans permis

Il est aux alentours de minuit jeudi 25 mai 2017 lorsque les policiers en patrouille à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) repèrent une moto qui roule en zigzag, rue du Maréchal Leclerc.

Ils décident donc de le contrôler et découvrent que le motard, âgé de 48 ans, roule sans permis, qui lui a été retiré avec interdiction de le repasser. Il ne possède pas non plus d'assurance, alors qu'il conduit une grosse cylindrée, une Suzuki GSXR.

Et pour ne pas arranger les choses, les tests d'alcoolémie révèlent qu'il a près de trois grammes par litre de sang. Placé en garde à vue, il a été déféré devant le Parquet vendredi 26 mai 2017.

