2 000 m2 dévastés par les flammes chez le mareyeur Lequertier à Mondeville jeudi après midi

Un incendie s?est déclaré chez le mareyeur Lequertier, jeudi après midi vers 15h30 à Mondeville.... une épaisse fumée noire qui a provoqué de sérieux ralentissements sur le périphérique de Caen.... ....Les 37 salariés présents sur les 160 que compte l?entreprise évacués, pas de blessés ! ... Une cinquantaine de sapeurs pompiers et d?importants moyens de lutte déployés... Le sinistre aurait pris naissance dans les vestiaires... Le travail a repris cette nuit dans la partie de l?entreprise qui n?a pas été touchée... les dégâts et la perte d?exploitation pourraient se chiffrer un 1 million et demi d?euros...

