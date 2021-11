Caen. Indemnités de frais de mandat : Alain Tourret se défend des accusations de Médiapart

Mercredi 24 mai 2017, Alain Tourret, député du Calvados, a tout d'abord dénoncé "le pillage de ses comptes bancaires par des hackers à des fins douteuses, et leur mise sur la place publique." L'élu a également critiqué les interprétations établies par Médiapart dans l'article ayant provoqué cette conférence de presse, en pleine campagne pour les législatives, estimant que dans certains exemples donnés, il y avait "une confusion des genres".

Il s'explique sur les parties golf payées avec l'indemnité

"Il m'est reproché dans cet article un repas de 285 € au Sénégal. J'étais dans ce pays à titre personnel. J'y rencontre des personnes importantes, dans le secteur de la banque et des affaires étrangères. Je les invite car je suis bien là dans un cadre professionnel, et non plus personnel", explique Alain Tourret. Il a également pris l'exemple de parties de golf payées avec son indemnité parlementaire, ce qu'il estime être légitime.

Alain Tourret Impossible de lire le son.

Arbitrage personnel-parlementaire

Il en convient, les arbitrages ne sont pas toujours faciles à établir pour savoir ce qui dépend de la vie privée du député ou de son rôle de parlementaire, un député travaillant 24h sur 24. Pour les sommes finalement dépensées à des fins personnelles, Alain Tourret a remboursé vendredi 19 mai 2017, avant les révélations de Médiapart, la somme de 16 800 euros. "J'ai pu faire ce remboursement car depuis le mois de mars j'ai demandé des documents auprès de la banque notamment, pour pouvoir établir le montant exact de cette somme." Soit environ des "déportations" mensuelles de 200 euros sur l'ensemble de son mandat.

"Fachosphère"

"Tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas été un ami du Président de la République." Il dénonce des attaques venues de Russie et des Etats-Unis, portées par la "Fachosphère". Dans le cadre de la moralisation de la vie publique en cours de réflexion par les plus hautes autorités de l'État, Alain Tourret suggère de supprimer purement et simplement l'Indemnité représentative de frais de mandat. Il reste par ailleurs candidat, "plus que jamais", à sa propre succession en tant que député sur la 6e circonscription du Calvados.

#MacronLeaks Alain Tourret se défend face à la presse. "J'ai voulu être transparent, et ça me retombe dessus". pic.twitter.com/5W988uKOtv — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) May 24, 2017

A LIRE AUSSI.

Indemnité de frais de mandat : Alain Tourret, député du Calvados, aurait détourné de l'argent

Macron Leaks : le député du Calvados Alain Tourret porte plainte