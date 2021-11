Caen. Caen : bientôt un Biocoop au coeur du passage Démogé

Entre la rue de Bernières et la rue du Général-Giraud, dans le centre-ville de Caen (Calvados), le passage Démogé retrouve une seconde vie. L'espace est en train d'être cloisonné en vue de l'installation, le 15 septembre 2017, d'un magasin Biocoop sur 360m2. "Cette ancienne galerie marchande a une vraie histoire, c'est un lieu emblématique pour les Caennais", précise Marc Verron, le créateur de ce Biocoop. Déjà à la tête du Biocoop de Vire depuis quatre ans, Marc Verron voulait trouver un endroit au coeur de la ville, "un endroit dans lequel les consommateurs se sentent bien".

Depuis 2015 et la fermeture définitive des deux derniers commerces, la Crêperie bretonne et le bar Le Rapilly, le passage était fermé. Première galerie marchande de Caen en 1957, une vingtaine de commerces y étaient installés.

Une nouvelle dynamique

Le futur magasin bio est en cours de construction. L'entrée se fera du côté de la rue de Bernières. Un grand stand de fruits et légumes frais, des produits en vrac mais également du snacking et des produits frais et locaux seront en vente. Le nouveau commerce doit engendrer la création de 8 emplois, dans un premier temps.



Après l'installation du Biocoop, il restera encore des espaces commerciaux à investir. Les Opticiens mutualistes, rue de Bernières, pourraient s'agrandir un peu et d'autres commerces pourraient arriver, créant ainsi une nouvelle dynamique dans le centre-ville.