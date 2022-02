Complications au bloc opératoire à L'Aigle : l'adolescent admis en urgence en soins intensifs au CHU de Caen est sauvé !

...une info Normandie Fm... les parents de Flavien, 15 ans, sont soulagés... leur fils, est sorti du service réanimation du Chu de Caen ... ses jours ne sont plus en danger....

Ce jeune adolescent, avait été, hospitalisé mardi dernier, à L'Aigle pour une simple appendicite ... mais des complications avaient nécessité son transfert en urgence au service réanimation du CHU de Caen ... cette affaire avait fait l'objet de reportages dans les journaux et à la télé.

Ses parents tiennent à remercier notamment les donneurs de sang bénévoles, sans qui leur fils, aujourd'hui, ne serait plus de ce monde...

En revanche, l'enquête qui a été ouverte au centre hospitalier de L'Aigle, se poursuit pour tenter de déterminer les causes de ces complications survenues au bloc....

