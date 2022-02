Foot, ligue 2, Laval bat le Mans, 2 à 1, pour la 18ème journée en retard du championnat... Laval remonte à la 16ème place, Le Mans descend en 3ème position

Foot, pour le compte de la 18ème journée en retard du championnat de ligue 2, ce jeudi soir, ... le derby du Maine a été remporté par Laval 2 à 1 face au Mans... ce sont les sarthois qui ont ouvert le score dès la 15ème seconde de jeu... Les mayennais égalisaient au début de la seconde mi-temps avant de conclure victorieux avec un pénalty ......Laval, sort la tête du bain des reléguables et remonte à la 16ème place.... le Mans descend à la 3me place derrière, Evian et Sedan, nouveau leader du championnat ....



Du Futsal, ce jeudi soir, à la Salle Omnisports de Saint-Manvieu Norrey, à partir de 19h.

Avec 4 équipes en compétition pour seulement 2 places : Bretteville sur Odon, Hérouville, Courseulles ? et la JS Flers.

Les 2 premiers seront qualifiés pour la phase interrégionale qui sera disputée le 19 février prochain.

