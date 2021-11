Chômage: Pôle emploi dévoile les derniers chiffres du quinquennat Hollande

Le mois de mars avait vu 43.700 chômeurs supplémentaires grossir les rangs de l'opérateur, à 3,51 millions, un coup dur pour le bilan de François Hollande en plein entre-deux-tours de la présidentielle. Ce résultat, le plus mauvais depuis janvier 2013, est venu assombrir la tendance des trois premiers mois de l'année, avec 41.000 demandeurs d'emploi sans activité supplémentaires depuis janvier.

Mais ces chiffres ont été contredits la semaine dernière par l'Insee: selon l'indicateur mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), seules reconnues à l'international, le taux de chômage a baissé de 0,4 point au premier trimestre 2017, pour atteindre 9,3% de la population active en métropole et 9,6% sur toute la France. Soit son plus bas niveau depuis le début en 2012 du mandat de François Hollande, dont la promesse d'inversion de la courbe a fini par se concrétiser avec trois ans de retard.

Au sens de l'Insee, le chômage n'a donc quasiment pas augmenté (13.000 chômeurs de plus en métropole) sous le quinquennat Hollande alors qu'au sens de Pôle emploi, il a augmenté de 585.000 personnes. Ces divergences s'expliquent notamment par le fait que les deux indicateurs ne comptabilisent pas le chômage de la même manière.

Le baromètre de l'Insee s'appuie sur une enquête trimestrielle auprès d'environ 110.000 personnes. Il considère comme chômeur une personne de 15 ans et plus qui n'a pas travaillé au cours de la semaine de référence, est disponible pour travailler dans les deux semaines qui suivent et recherche activement du travail.

Celui de Pôle emploi, réputé plus volatil mais davantage commenté, recense les demandeurs d'emploi enregistrés sur ses listes, au sein de plusieurs catégories A (sans activité), B et C (demandeurs d'emplois exerçant une petite activité) notamment. Une personne inscrite à Pôle emploi peut donc ne pas être recensée comme chômeur par les critères de l'Insee, et vice versa.

Réforme du code du travail

Dans une récente note interne diffusée en avril, le ministère du Travail expliquait que l'envolée du chômage des seniors sous le quinquennat Hollande (300.000 de plus inscrits depuis 2012, soit une part importante de la hausse globale) serait davantage due à des évolutions législatives, notamment la réforme des retraites de 2010 qui a relevé l'âge de départ en retraite, qu'à l'état du marché du travail.

Si l'ex-président dit laisser à son successeur un pays en "meilleur état" qu'il y a cinq ans, le chômage reste massif et le marché de l'emploi fragile. Malgré une nette reprise des créations d'emploi privé depuis deux ans (198.300 sur la seule année écoulée), le secteur marchand est encore en-deçà de son niveau d'avant la crise de 2008 et donc insuffisant, en raison du dynamisme de la population active, pour faire baisser significativement le fléau.

D'autres signes sont inquiétants: la progression de l'emploi en CDD ou en intérim, qui traduisent une précarité croissante, ainsi que celle du "halo" du chômage, ces 1,5 million de personnes souhaitant travailler mais n'étant pas comptabilisées comme chômeurs car elles ne cherchent pas activement un emploi, notamment par découragement, ou ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler.

Emmanuel Macron vise un taux de 7% de chômage en 2022. Il a démarré mardi une concertation avec les partenaires sociaux en vue de réformer rapidement le code du travail, considéré comme un levier important de lutte contre le chômage.

"Il faut déverrouiller ce marché du travail avant tout, et vous verrez que les chiffres vont s'améliorer", a commenté Pierre Gattaz à l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat.

