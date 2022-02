Basket, Pro A, Le Mans affronte ce vendredi soir Roanne ....le MSB conserve une mince chance de se qualifier pour la semaine des As

Basket, Pro A, Le Mans, qui a une mince chance de se qualifier pour la Semaine des As, doit s'imposer malgré les absences d'Alain Koffi et de Charles Kahudi ce vendredi soir, chez un des co-leaders Roanne lors de la 15e journée de Pro A pour pouvoir espérer.



Et c?est aujourd?hui que la décision d?attribuer -ou non- à Thurry Harcourt l?organisation des championnats du monde de Kayak polo sera prise : la commune de la Suisse Normande est en compétition avec St Omer, dans le Pas de Calais.

