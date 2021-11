Coutances. Jazz sous les Pommiers : Une Jazz Colore à Coutances

JAZZ COLORE est la course de 5km la plus colorée de Coutances. Chaque kilomètre du parcours correspond à une "zone de couleur" où les bénévoles lancent de la poudre colorée 100 % naturelle à base de fécule de maïs. Après l'arrivée, tous les JAZZ COLORE RUNNERS se réunissent pour un concert sous un lancer de couleurs groupé.

Le départ de la course sera donné à 15h45.

Ouverture de la remise des dossards à 13h dans l'église Saint-Nicolas.

Début de l'échauffement collectif en musique avec un coach sportif à 14h30 sur la place Saint-Nicolas.

L'accès au sas de départ se fera sur présentation du dossard.

La course se déroule dans les rues de Coutances, avec un départ et une arrivée devant l'église Saint-Nicolas, passage devant la cathédrale de Coutances et l'église Saint-Pierre, sur la rue Saint-Nicolas et Tancrède avec tous ces commerçants.

Course ouverte à partir de 10 ans. Une animation de découverte de l'athlétisme sera proposée dans l'Église Saint-Nicolas durant la course pour les enfants 5 à 9 ans.

Écoutez, Jean-Baptiste Lesaulnier, membre de l'organisation.