La direction de Caen la mer Habitat tente d'entrer dans une nouvelle ère en matière de services proposés à ses locataires, en s'appuyant sur le développement des nouvelles technologies. Lundi 24 avril 2017, la direction du bailleur social qui assure la gestion de 11 000 logements sur Caen pour 25 000 usagers, a intégré le Pôle TES, ce vaste écosystème basé à Colombelles, regroupant plus de 130 acteurs dédiés à faire émerger et à accompagner des projets d'innovation numérique.

Un temps de retard à combler

"Nous sentons que sur les services liés au numérique, nous avons un temps de retard, reconnaît Valérie Mespoulhès, directrice générale Caen la mer Habitat. Ce lien avec le Pôle TES traduit là notre volonté de répondre aux nouveaux besoins de nos locataires, des besoins qui sont en constante évolution." Ce nouveau cap ne sera pas sans bénéficier aux plus de 60 ans notamment qui représentent +30 % des usagers de Caen la mer Habitat. "Pour plus d'autonomie, ils ont besoin de moyens d'alerte modernes par exemple. Pouvoir en disposer en fonction du profil du locataire, serait un grand plus."

Une première traduction concrète de cette démarche est prévue samedi 24 juin au Dôme à Caen, lors de la journée Hab'ility. Spécialistes et grand public seront invités à s'interroger sur les services et innovations technologiques à installer dans les logements. Un "Silver appart" servira de lieu d'expérimentation grandeur nature, à partir de septembre. Les premières installations en découleront.

