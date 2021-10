Caen. Calvados. La grève des Bus Verts se durcit

La circulation des bus scolaires est très compliquée en ce début de semaine dans le Calvados. Lundi 22 mai 2017, 200 salariés des Bus Verts tiennent un piquet de grève sur le site du chemin de Courcelles à Mondeville à côté de Caen. Des représentants du personnel ont rencontré pendant une demi-heure en fin de matinée la direction. "Ce fut un échec", indique Jean-Pierre Kubrijanow, délégué du personnel.

Les discussions se heurtent sur la renégociation de la prime de participation aux bénéfices. "En 2015, l'entreprise a été scindée en deux : Keolis Bus Verts et Keolis Calvados. Keolis Calvados a fait des bénéfices plus importants, avec des primes donc plus importantes pour ses conductrices et conducteurs, alors que des salariés de Keolis Bus Verts conduisent de temps à autres pour Keolis Calvados." D'où cette envie de demander une compensation. La grève doit se durcir.

Grève probable mardi

Échec des négociations selon eux. Au coeur des échanges, la prime d'intéressement, qu'ils jugent trop basse par rapport à celle obtenue par leurs collègues de Keolis Twisto qui conduisent les bus de ville. Les syndicats indiquent que pour l'heure, le mouvement devrait se durcir.

