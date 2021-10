Caen. [PHOTOS] A Caen, un atelier de bricolage pour enfants avant la fête des mères

Ce samedi 20 mai 2017, la boutique "Savoir et Créer", située rue Jean Baptiste Colbert à Caen (Calvados), a organisé un atelier de bricolage "spécial fête des mères" pour les enfants.

C'était l'occasion de présenter une idée de cadeau pour la fête des mères qui aura lieu le dimanche 28 mai 2017. Certains objets du magasin ont servi de modèles. Les enfants ont été guidés par une animatrice du magasin dans la confection de leurs cadeaux.

Une idée de cadeau

Ils ont découpé, dessiné, collé des gommettes, des paillettes pour décorer un pot en céramique.

Ils ont ajouté des coeurs en carton sur des piques en bois qu'ils ont décoré et inséré dans le pot avec une autre pique comportant un message pour leur maman où ils ont mis de la terre et des graines de fleurs. Après l'avoir emballé dans un joli paquet pour garder la surprise, il ne restait qu'à arroser et à attendre et la maman aura un joli pot prêt à fleurir comme cadeau pour la fête des mères.

Des ateliers le samedi

Les enfants de 6 à 12 ans et les adultes sont invités à participer à ces ateliers, en s'inscrivant en magasin ou en téléphonant à l'avance.

Des séances de démonstration sont aussi ouvertes au public pendant lesquelles des créations sont réalisées par des animatrices.

Pratique. Ateliers les samedis matin et après-midi en périodes scolaires et tous les matins durant les vacances scolaires. Contact : www.savoiretcreer.com. Tel. 02 31 46 90 66. Tarif : 9 € par personne

