Sports.... stage de remise en forme de 4 jours à Deauville pour les joueurs du MUC 72... Basket, Pro A, défaite du MSB face à Cholet....

Sport.

Basket ? Pro A :

Le Mans a laissé sa première place à Cholet? les sarthois s'inclinent 66 à 68 pour la 13ème Journée?.



Foot? Ligue 1 !

Les vertus de l?air bas normand au service des joueurs du MUC 72 ! l?équipe sarthoise arrive aujourd?hui à Deauville pour un stage de remise en forme de 4 jours?. Il s?agit de se remettre en jambe avant le matche de coupe de France, contre valenciennes samedi soir à Léon Bollée?.



Et puis, l'international tunisien Saber Ben Frej a résilié son contrat à l'amiable,lors de la reprise de lentraînement dimanche

Son contrat expirait en juin. La première recrue mancelle du Mercato d'hiver, Almen Abdi en provenance du FC Zurich, est déjà à l?entraînement...Elle devrait être suivie d'une seconde concernant le secteur offensif.



Le tennisman sarthois Jo-Wilfrid Tsonga est forfait pour le 1er tournoi de l?année, à Doha : poignet douloureux. La semaine dernière, Tsonga, 10ème meilleur joueur mondial, était déjà absent du tournoi-exhibition d?Abou Dhabi. On devrait le retrouver sur l?Open d?Australie, le 18 janvier prochain.



Le Dakar en Argentine : en moto, le pilote mayennais, David Frétigné est second au général, l?ornais, Norbert Dubois sur sa KTM est 44ème, au terme de la seconde étape hier....

