Fête. Seine-Maritime : Caudebec-les-Elbeuf vous replonge en plein Moyen Age

Comme chaque année à la même époque, la ville de Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime) est en fête avec un thème toujours renouvelé. Cette année, Caudebec a choisi de voyager dans le temps en transportant ses visiteurs en plein Moyen Age.

Reconstitutions historiques

Avec plus de 16 troupes de reconstitution invitées par la municipalité, la ville prend des allures de camp médiéval. Le public aura la chance d'assister à des démonstrations de fauconnerie menées par une troupe de cavaliers originaires de la prestigieuse cité médiévale de Provins en région parisienne invités pour la première fois à Caudebec-les-Elbeuf.

Après l'art de la chasse, le public pourra également découvrir l'art de la guerre avec des combats de Béhourd, un authentique sport en armure, et les enfants de plus de 10 ans pourront même être initiés à l'art de la joute. Enfin les savoir-faire artisanaux seront aussi valorisés: on découvrira notamment les métiers de la forge, un tailleur de pierre, un atelier d'enluminures.

Un lieu de divertissement

De nombreuses déambulations d'acrobates, jongleurs et troupes de ménestrels animeront cette rencontre et tout au long de la journée pour compléter les nombreux spectacles de plein air. Des jeux de réflexion et d'adresse seront mis à disposition des curieux et, dans le village jeunesse, les enfants pourront monter à l'assaut de forteresse gonflables ou s'exercer sur un mur d'escalade.

Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas seulement d'authentiques reconstitutions historiques. L'événement accueille aussi une fête foraine et une scène ouverte pour permettre aux groupes locaux de se produire. Les médiévales de Caudebec-les-Elbeuf pour le plaisir de tous rassemblent des animations très variées d'hier comme d'aujourd'hui.

Pratique. Samedi 20 mai de 10 à 20h. Centre-ville, espace Bourvil à Caudebec-lès-Elbeuf. Gratuit. www.caudebecleselbeuf.fr

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

L'astrophysicien Hubert Reeves donne une conférence exceptionnelle près de Rouen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Normandie : les cambrioleurs portent un masque de Scream et une cagoule du Ku Klux Klan

Normandie : le beau-père était un maniaque sexuel