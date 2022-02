Retour de la neige en Basse Normandie ce mercredi matin, des hauteurs de 2 à 8 cm... et des difficultés de circulation !

Comme prévu par Météo France la neige est tombée parfois en abondance cette nuit sur l?ensemble de nos régions.... des hauteurs de 2 à 7 cm....



Les conditions de circulations sont rendues difficiles par cette nouvelle offensive neigeuses... le traitement des routes principales et en cours.... une trentaine trentaine d?engins de salage sillonnent les routes de l?Orne.....



Sur la RD 562, entre condé su noireau et Caen à St-Rémy sur Orne, un poid lourd bloqué par la neige perturbe la circulation, comme sur la RD 579, en sortie de Lisieux... ici plusieurs poids sont pris au piège par la neige.... les camions de plus de 7 tonnes 5 sont d?ailleurs interdits à la circulation dans la manche et sur l? A 84 !



Par mesure de sécurité, les transports scolaires, et transports en communs sont interdits par arrêté préfectoral aujourd?hui, dans l? Orne hors agglomération d?Alençon, Flers, Argentan, Bagnoles de l? orne et les navettes sncf.... pas de transports scolaires également sur les routes du calvados ......et de la Manche.....

