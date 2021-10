Nommer un procureur sur l'ingérence russe "divise le pays", estime Trump

"Je respecte l'initiative, mais toute cette histoire est une chasse aux sorcières et il n'y a aucune collusion à coup sûr entre ma campagne et moi-même - mais je peux toujours parler pour moi-- et les Russes, zéro", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse commune avec le président colombien Juan Manuel Santos à la Maison Blanche. "Je pense que cela divise le pays", a-t-il poursuivi.

