Episode neigeux sur nos régions ... de 2 à 7 cm....de nouvelles chutes de neige sont attendue cet après midi et ce soir

Il a fait froid ce mercredi matin...Météo France relevait à 7h : - 4,4 à Mortagne et à L'Aigle, - 3.8 à Alençon, - 3,4 à Argentan, - 3° à Flers.....



La neige est tombée cette nuit et au petit matin, des épaisseurs de 2 à 7 cm, tient au sol et induit des conditions de circulation difficiles. Le temps restera hivernal aujorud?hui, avec un ciel gris et bas s'accompagnant de chutes de neige, en fin d'après-midi et ce soir. Ces nouvelles chutes de neige affectent d'abord le Bocage puis progressivement le reste de nos régions..... les hauteurs de neige au sol varient de 5 à 10 cm , parfois plus importantes sur le Bocage et la région d'Argentan Les températures maximales sont comprises entre -2 et 0 degré.

