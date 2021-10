Champsecret. La Fête Normande, dimanche 28 mai dans le Parc des forges de Varenne (Orne)

Le Parc des Forges de Varenne met à l'honneur la Normandie ce weekend, ainsi que toutes les richesses de notre région.



À l'ouest du département de l'Orne, est établie la forge de Varenne, dont l'origine remonte au XVIème siècle. Un patrimoine industriel classé historique. C'est ce patrimoine, parmi tant d'autres, que l'association de la Fête Normande de Varenne s'efforce de promouvoir.



- Exposition/Vente d'animaux de basse-cour de races normandes, et autres races.- Démonstration de chien de troupeau sur moutons.- Démonstration d'un forgeron coutelier, et d'un forgeron cloutier- Présentation de fauconnerie en collaboration avec les Horts de Walhalla.- Vous pourrez ensuite découvrir les producteurs locaux de la vallée de la Varenne et de ses environs, apprécier la qualité de leurs produits, et pourquoi ne pas repartir avec quelques spécialités (camembert, fromage de chèvre, produits apicoles, maraîchers, farine fraîche bio…).- Pour un peu de distraction, les enfants pourront découvrir les jeux et sports de nos ancêtres normands, grâce à la présence de l'association TEC-NOR qui fait revivre aussi bien des jeux en bois sur tables, que des sports et jeux extérieurs.- L'entrée enfant donne accès à la course de tonneaux, jeu ancien normand de manipulation de tonneaux sur un parcours accidenté. Les meilleurs chronos de la journée seront récompensés.Buvette et restauration sur place, à la taverne du forgeron.Animation musicaleDimanche 28 Mai à partir de 10h.Entrée Adulte: 3€Entrée Enfant (Jusqu'à 12 ans): 1€Les Forges de Varenne, 61700 CHAMPSECRET