Rouen. Le Normand Bruno Le Maire nommé ministre de l'Economie

C'est fait, un nouveau Normand entre au gouvernement. Pressenti depuis plusieurs jours déjà à un poste ministériel, Bruno Le Maire vient d'être nommé, ce mercredi 17 mai 2017, ministre de l'Econmie et des Finances.

"Le Renouveau, c'est Bruno"

Déjà lundi 15 mai 2017, Bruno Le Marie, député de l'Eure et candidat déçu à la primaire de la droite et du centre, se félicitait de la nomination d'Édouard Philippe, élu normand comme lui, et encarté chez les Républicains comme lui, au poste de Premier ministre:

Félicitations à @EPhilippe_LH pour sa nomination à #Matignon : dépasser les vieux clivages pour servir la #France et les #Français. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 15 mai 2017

Celui qui avait choisi comme slogan lors de la primaire de droite "le Renouveau, c'est Bruno" avait pris soin de multiplier les appels à l'ouverture au nouveau Président de la République. "Je suis un homme de droite et je le revendique. Mais y a-t-il une incompatibilité majeure avec le projet d'Emmanuel Macron? Non", avait-il ainsi déclaré début mai.

Déjà plusieurs fonctions ministérielles

Parachuté dans la première circonscription de l'Eure - celle d'Évreux - en 2007, cet énarque de formation a déjà occupé plusieurs fonctions ministérielles. En 2008, Nicolas Sarkozy le nomme secrétaire d'État en charge des affaires européennes. L'année suivante, il devient ministre de l'Agriculture, un poste qu'il occupera jusqu'à la fin du mandat.

De retour dans l'Eure où il est réélu en 2012, il se lancera en 2014 à l'assaut de la tête de l'UMP où il échouera face à Nicolas Sarkozy, récoltant tout de même 29 % des voix. Fort de cette percée, il tentera en 2016 sa chance à la primaire, où il termine avec 2,4 % des suffrages au premier tour.

Écrivain dans l'âme

Côté personnel, Bruno Le Maire est père de quatre enfants. Marié à une artiste peintre, il développe lui aussi sa fibre artistique, mais plutôt côté lettres. Il est notamment l'auteur de plusieurs romans érotiques, publiés sous pseudo dans la collection Harlequin.

Mais sa belle plume lui a également servi en politique: il a un temps mis sa prose au service de Dominique de Villepin, qu'il a aidé à écrire son célèbre discours prononcé à l'ONU contre l'intervention en Irak en 2003.

