Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole récompensé aux "Trophées du National "

Leader du championnat avant la dernière journée et déjà promu en Ligue 2 la saison prochaine depuis vendredi 12 mai 2017 (grâce à la victoire contre Dunkerque 2-0), le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a remporté plusieurs récompenses lors de la soirée des " Trophées du National " dimanche 14 mai 2017.

Quatre joueurs dans le 11 type

Medhy Guezoui, deuxième meilleur buteur du championnat avec 14 buts, est élu meilleur joueur de l'année, Manu Da Costa est élu meilleur entraineur de la saison 2016-2017 et pas moins de quatre joueurs figurent parmi l'équipe type : le défenseur et capitaine William Sery, les milieux Romain Basque et Anthony Rogie et l'attaquant Medhy Guezoui.

De belles récompenses pour le nouveau club du président Michel Mallet qui évoluera pour la première fois de son histoire en Ligue 2 la saison prochaine

