Le Steac Frit célèbre vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 son Stec'tival à la Maison de l'Université de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Cette troupe d'improvisation théâtrale universitaire réputée dans l'agglomération n'a jamais cessé de s'étoffer au cours de ses 20 ans d'existence.

Petite histoire de FRIT

Si son nom s'apparente à celui de la troupe havraise La Frit, ce n'est pas un hasard car le Steac Frit fut au départ une antenne de La Frit (Fédération Régionale d'Improvisation Théâtrale) avant de prendre son indépendance. Pour autant, les deux troupes entretiennent des liens d'amitié, s'invitant l'une et l'autre régulièrement à des matches d'impro.

L'association accueille aujourd'hui une cinquantaine de comédiens orchestrés par un responsable d'entraînement et quatre entraîneurs.

Un véritable sport!

Ce festival d'improvisation se déroule sur deux jours et offre trois représentations, chacune basées sur un concept différent. Le vendredi, des matches d'impro seront organisés avec des troupes de Caen, Palaiseau ou encore Lyon. Les participants devront se soumettre aux thèmes et aux contraintes imposées par l'arbitre. En plus du contexte, l'arbitre peut ajouter une version rimée, une interprétation façon Pagnol ou encore un registre dramatique.

Et les concurrents se produiront sur une fausse patinoire! Car l'improvisation s'inspire en fait de l'univers du hockey. Alors que le public boudait le théâtre au bénéfice des événements sportifs, le metteur en scène Robert Gravela eu l'idée, en 1977, d'organiser des matches dans une patinoire de Québec. Depuis, l'exercice emprunte son vocabulaire au hockey: on parle de match, l'arbitre siffle des fautes et les équipes ont leur hymne, leur maillot et leur mascotte.

Au service du rire

Samedi à 17h30, le public sera invité à assister à un Steac Dating. Plusieurs équipes se lanceront des improvisations différentes à tour de rôle sans écouter ce que chacune d'entre elles propose mais devront finir par se rencontrer ensemble sur la même improvisation: un véritable défi que les équipes peuvent remporter grâce à des indices, accessoires ou déguisements, remis par les autres équipes.

La deuxième partie de soirée, qui commence dès 20h se scinde en deux parties. D'abord un marathon, avec une personne qui commence sur une improvisation puis se trouve relayée par d'autres qui poursuivront le thème de manière à ce que tous les participants passent à tour de rôle sur scène. La dernière partie sera plus libre: un catch d'improvisation verra s'affronter deux équipes sur un ring. Elles tenteront de bloquer leurs adversaires par de nombreux pièges: rires garantis!

Pratique. vendredi 19 mai à 20h, Samedi 20 mai à 17h30 et 20h. MDU à Mont-St-Aignan. Tarifs 3 à 5€.Tél. 02 32 76 93 01

