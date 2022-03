Sport... Foot, ligue 1, détaite du Mans... ligue 2, victoire de Caen alors que Laval s'incline.... Basket : Pro A, Le Mans bat Dijon

Foot? Sous une pluie quasi incessante, Le Mans a subi une cinglante défaite, 3 à 0 face à Lorient?. Les merlus enfoncent ainsi un peu plus les sarthois en fond de classement? ils redeviennent reléguables à la 18ème place à l?issue de la 20ème journée?



Ligue 2?Caen s?impose 1 à 0 face à la lanterne rouge : Bastia?. Les malherbistes restent leader, talonnés par Brest à 3 points?.

Laval, descend à la 8ème place avec une cinglante défaite, 4 à 1 face à une équipe de bas de tableau Strasbourg?..



En match avancé de la 21ème journée, Le Havre, reçoit Tours ce lundi soir?.



Coupe de France en match en retard des 32ème de finales, Avranches s?incline, 1 à 0, face à Saumur, dans la dernière minute des prolongations?. Avec la défaite des manchots, la Basse Normandie n?a plus de représentant dans la compétition?.



Reporté en raison des conditions météorologiques, la rencontre comptant pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue entre Le Mans et Bordeaux se jouera demain, mardi à 20h45 au stade Léon-Bollée.

Le vainqueur de ce match recevra le CS Sedan en quarts de finale.





Basket

Dernier match de la phase « aller » de ProA ?Le Mans bat Dijon, 84 à 81. Les manceaux se partagent le fauteuil de leader avec Cholet?.



National 3?.match des derniers? Alençon à battu Pont l?Evêque, 74 à 67



Le semi marathon d?Argentan sauvé... le bureau de l?association a été remanié.... avec un nouveau président pour le comité d?organisation....la compétition se tiendra le premier week-end d?octobre... plusieurs centaines de coureurs sont attendus....

