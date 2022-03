Collecte pour Haiti sur Alençon et Vimoutiers

Servir 1 plat chaud par jour pour 1000 habitants de Port au Prince, c?est le projet du Gafe : le Groupe d?Action Francophone pour l?Environnement, présidé par David Tilus.

Lors du tremblement de terre, il était à Port au Prince; depuis, il est réfugié avec sa femme et sa fille chez sa belle-mère, près d'Alençon.

Dans quelques jours, le couple va repartir pour Port au Prince. Mais auparavant, il organise actuellement une collecte de fonds: des boites attendent les donateurs dans des magasins et administrations sur les secteurs d'Alençon et de Vimoutiers: le projet est de nourir des haitiens, mais en les impliquant dans des travaux pour construire leur futur.

Ci-dessus, les explications de Virginie Pochon, l'épouse de David Tilus.

