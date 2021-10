Caen. Calvados : case prison pour le voleur de blouson

Franck Illana, âgé de 35 ans, a été jugé en comparution immédiate le mardi 9 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché un délit de vol en récidive. À l'issue de l'audience, il a été maintenu en détention.

Vingt-trois mentions à son casier judiciaire

L'homme, quand il n'est pas incarcéré ou hospitalisé, est quelquefois hébergé par un ami, mais le plus souvent il vit dans la rue. Bénéficiant d'une allocation d'adulte handicapé, on lui aurait ce jour-là arraché sa sacoche, le laissant sans argent. "Alors, j'ai bu et j'ai pété les plombs."

Le prévenu n'a pas moins de vingt-trois mentions dans son casier judiciaire : escroqueries, extorsions, détention d'armes, de stupéfiants, violences avec arme, outrages, vols aggravés, avec violence... le tout plusieurs fois récidivé. Il a déjà été condamné à Caen, mais aussi à Lisieux et à Quimper (Finistère).

Parcours pitoyable

À ce jour, cela fait deux mois qu'il est sorti d'incarcération. Alcoolique et héroïnomane, il a effectué des séjours en psychiatrie. "À ma sortie de prison je voulais y retourner, mais le docteur a refusé." Le procureur estime que la raison en est probablement qu'il a toute sa tête (preuve en est la qualité de ce qu'il vole) et qu'il n'honore pas les rendez-vous pour se soigner de ses addictions. "On ne peut pas le sevrer contre son gré. Traîner les rues, s'alcooliser, voler, recommencer encore et encore, quel parcours pitoyable !"

L'avocat de la défense corrobore en parlant d'une bien triste vie de laisser-aller. "Il s'est condamné lui-même à survivre."

Franck Illana écope de 4 mois de prison ferme avec maintien en détention.

