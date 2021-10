En déplacement à Nîmes, qui avait fini troisième de la poule 4 de Fédérale 1, les Lions du Stade Rouennais ont encore frappé un grand coup. Dans le Sud, les Normands ont idéalement débuté leur quart de finale du trophée Jean-Prat en s'adjugeant le match aller à l'extérieur.

D'entrée de match, ce sont les Rouennais qui prennent les choses en mains et ouvrent le score à la 8e minute, grâce à un essai de Gabin Villiere. Mais Nîmes ne se laisse pas faire et rend coup pour coup. Après une suite de pénalités, les Gardois parviennent même à prendre la tête à la 26e minute (16-12) à la 26e minute. Les Rouennais ne se laissent pas abattre pour autant et réagissent pour revenir à un petit point des locaux à la pause (23-22).

Un Stade Rouennais à réaction

Une pause qui fait du bien aux Lions qui reviennent avec les crocs et font pleuvoir les points. Surtout, la défense hermétique des Normands empêche les Sudistes d'inscrire le moindre point sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Au final, le Stade Rouennais remporte ce match aller sur le score de 53 à 23 en inscrivant la bagatelle de sept essais, dont quatre pour le seul ailier sud-africain Marno Meyer.

Ce bon résultat, les Rouennais devront le valider dès ce dimanche 14 mai 2017 sur leur pelouse du stade Mermoz pour rejoindre les demi-finales de ce tournoi des équipes qui ne peuvent prétendre à la montée en Pro D2.

