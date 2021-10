Julio Gonzalez est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers de la sculpture moderne. Cet ami de Picasso, l'aidera à réaliser la soudure de ses sculptures jusqu'en 1932. Cette exposition réalisée grâce à de nombreux prêts du Musée d'Art Moderne de Paris permet de comprendre l'évolution stylistique de Julio Gonzalez depuis ses débuts jusqu'à la fin des années 30.

Des formes naturelles

Héritier du savoir faire familial, Julio Gonzalez commence sa carrière de sculpteur dans une veine réaliste, s'inspirant des formes de la nature. En tant qu'orfèvre il travaille des métaux précieux, or et argent et s'essaye à d'autres matériaux moins noble comme le bronze forgé pour sa broche escargot et le fer pour ses sauterelles, hannetons et oeillet grandeur nature. Il fait preuve d'une grande virtuosité pour représenter ces formes réalistes inspirées par le monde animal.

Un tournant dans sa carrière

La période d'étude choisie de l'oeuvre de Julio Gonzalez s'étend de la fin du 19e aux années 30. En quelques décennies l'artiste se détache de la tradition pour mener des recherches formelles novatrices qui feront de lui un artiste pionnier. Au cours des années 20, sa production oscille entre abstraction et figuration et l'artiste apprend à déconstruire les formes pour mieux les recomposer comme en témoigne son masque découpé de Pilar au soleil.

Articulation des pleins et des vides

Sa série de statuettes sur socles prêtée par le Musée d'Art Moderne permet de constater qu'il attribue autant d'importance aux pleins qu'aux vides. Ces statues sont des conceptions spatiales. Les études préparatoires présentées dans un cabinet de dessin nous aident à comprendre le cheminement de la pensée de l'artiste. Dans cette collection graphique, on appréciera particulièrement la présence de l'oeuvre en fer forgée découpé Le profil au chapeau qui offre une inintéressante transition entre la conception en 2D et la 3D.

Pratique. Jusqu'au 11 septembre. Musée le Secq des tournelles à Rouen. Tarif 4€. www.musees-rouen-normandie.fr

