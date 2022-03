Soleil hivernal, avant le retour des nuages en fin de journée... T° de - 6° à 0°

C?est toujours l?hiver.... il fait froid ce mercredi matin... ? 6° à l?aigle et Mortagne... -5°7 à Argentan, ...-5°5 à Flers, ? 5° à Alençon.....



En matinée, le soleil fait son apparition, dans un froid renforcé par une bise régulière de nord ?Est....



Cet après midi, le temps reste froid... pas plus de 0° au thermomètre....

Le soleil deviendra voilé par des nuages élevés.... ils deviendront de plus en plus en nombreux.... à l?approche d?une perturbation pluvio neigeuse attendue en milieu de nuit prochaine sur une partie Est de nos régions.....

