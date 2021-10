Avranches. Football (National) : Quevilly RM encore battu, Avranches maintenu 

Avranches- Créteil (0-2)

Avranches battu mais maintenu

Le stade René-Fenouillère devait assister à la rencontre qui matérialisant le maintien des protégés du président Gilbert Guérin. Ce fut le cas... mais en fonction des résultats des adversaires. Car face à Créteil, les Manchois ont rapidement été menés sur un but contre son camp de Fofana consécutif à une percée de Niakaté (6e) et n'ont jamais pu refaire leur retard et ont concédé un second but dans les derniers instants, une perte de balle de Lavenant a abouti à un déboulé de Camara conclu par Mnadouki (88). Pau ayant perdu, Avranches compte après 32 journées, 6 points d'avance sur Epinal et le goal-average particulier en sa faveur. Suffisant pour fêter le maintien officiel, sous réserve de quelques procédures administratives en cours.

Béziers- Quevilly RM : 2-1

Pour la L2, QRM doit encore attendre

Après avoir gâché une première cartouche face à Consolat la semaine passée, les Seino-Marins avaient une deuxième occasion d'officialiser leur accession en Ligue 2 à Béziers. Mais rien ne s'est encore passé comme prévu pour les protégés de Manu Da Costa. Tout s'est joué en seconde période, c'est Savane qui a ouvert le score devançant la sortie de Delaunay sur coup franc (61) avant de doubler la mise sur un festival de Bueno conclu par un plat du pied impeccable de Aabid (84). Les Normands n'ont pu que réduire l'écart grâce à Bekhechi, sur corner à l'orée du temps additionnel (90). Il faudra donc attendre samedi prochain et le crunch de cette fin de saison face à Dunkerque qui a perdu gros ce vendredi soir et qui abattra sa dernière carte à Diochon.

