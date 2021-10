Alternance nuages porteurs de faibles pluies en matinée et d'éclairices... T° de 5 à 12°

T° fraîches ce matin.... météo France relevait.... 4°8 à L?Aigle, 5°2 à Mortagne, 5°5 à Argentan et Flers.... 6° à Alençon....



Le temps reste changeant avec alternance d'éclaircies et de nuages. Ils deviendront de moins en moins menaçants au fil des heures.... Quelques faibles pluies se produisent encore ce matin....



Le vent de Nord se renforce sensiblement et devient soutenu . Il contribue à renforcer l'impression de fraîcheur Le mercure ne dépassera pas 10 à 12 degrés en après-midi.

