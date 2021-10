Fécamp. Présidentielle : la secrétaire d'État Estelle Grelier votera Macron et s'en explique

Estelle Grelier, également conseillère municipale d'opposition à Fécamp (Seine-Maritime), a souhaité faire part de ses convictions en envoyant un courrier aux habitants des communes de son territoire (l'agglomération de Fécamp et ses environs), "lesquelles ont pour la plupart placé la candidate de l'extrême-droite en tête du premier tour ". Ce courrier indique qu'elle votera Emmanuel Macron et explique pourquoi. La ministre parle d'union et de devoir pour faire barrage au Front National.

"Ma génération sait ce qu'elle doit aux combats de ses aînés pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont celles de notre République. Elles méritent aujourd'hui que nous nous engagions totalement pour elles, pour nous. Je mesure la déception de celles et ceux qui, comme moi, ont voté pour un autre candidat que ceux présents au second tour. Mais quand l'essentiel est en jeu, nous devons savoir nous unir. Alors, le 7 mai prochain, parce qu'il en va de notre avenir à tous, je vous invite à apporter votre suffrage à Emmanuel Macron, parce qu'aucune voix ne doit manquer pour la République.

A LIRE AUSSI.

Face au "désordre", Le Pen veut "rendre la France à la France"

Une "erreur", mais des faits "légaux": la conférence de presse de Fillon

Macron défie Le Pen sur ses terres

Présidentielle: Le "syndrome russe" à l'oeuvre en France