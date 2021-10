Les organisateurs du festival Nördik Impakt, qui se tiendra du 18 au 21 octobre 2017 au Parc des expositions de Caen (Calvados) dévoilent de nouveaux noms en ce mercredi 3 mai 2017. Manu le Malin, Paula Temple, le duo israélien Red Axes, l'Allemande Ann Clue et Raito étaient déjà annoncés.

Vitalic et son électro à la française, cosmique, vintage et rétro-futuriste; les italiens Mind Against; le hollandais Radical Redemption mais également Marcus Intalex, DJ AZF, Amélie Lens et Vertuøze rejoignent le festival.

Le festival lance par ailleurs une offre limitée d'un pass 2 jours "early bird" à 50€. Pour l'avoir ça se passe ici. Et pour patienter jusqu'au mois d'octobre, le Cargö propose une soirée "en attendant Nördik", vendredi 5 mai.